Prefeitura de Rolândia alerta sobre golpes por falsa intimidação judicial em e-mail

A Prefeitura de Rolândia alertou, nesta sexta-feira (2), sobre ações golpistas utilizando falsas cobranças judiciais em nome do município. Nos casos identificados, os criminosos enviam um e-mail à vítima, orientando-a a comparecer no fórum local, alegando a existência de uma ação judicial vinculada ao CNPJ da pessoa - por ordem de um suposto juiz.





Ao acessar o link no corpo do texto, com a mensagem "acesse o documento", a pessoa será exposta a um código malicioso - utilizado pelos golpistas.





Dicas para prevenção





De acordo com a Secretaria de Finanças do Município, o contato é feito exclusivamente pelo e-mail oficial ([email protected]). A Prefeitura também alerta para que as pessoas verifiquem o remetente, confirmando se é um endereço confiável. Além disso, recomendou analisar antes se o texto possui tom alarmista e/ou estranho (como erros de português, por exemplo).