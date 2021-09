Prêmio de R$ 150 milhões é sorteado pela Lotofácil da Independência neste sábado

Será realizado neste sábado (11) o sorteio da Lotofácil da Independência, cujo prêmio estimado é de até R$ 150 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h, no espaço Loterias Caixa, localizado na zona norte de São Paulo.

Continua depois da publicidade





Caso o valor estimado do prêmio se confirme, será o segundo mais alto pago pelas Loterias Caixa em 2021, atrás somente da Quina de São João, que, em junho, pagou R$ 204,8 milhões. A bolada foi dividida entre oito apostas e cada uma ficou com R$ 25,6 milhões.

Continua depois da publicidade





Já a Dupla Sena de Páscoa deste ano teve um prêmio de aproximadamente R$ 31,5 milhões, valor que foi dividido entre quatro apostas ganhadoras. Cada uma delas recebeu pouco mais de R$ 7,8 milhões.





O mais famoso dos sorteios especiais das Loterias Caixa é a Mega-Sena da Virada. Em 2020, o prêmio foi de R$ 325,2 milhões. A bolada foi rateada entre duas apostas vencedoras, que receberam R$ 162,6 milhões cada. Assim como nos demais sorteios especiais, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor será dividido entre os que acertaram 14 números, e assim sucessivamente.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O que fazer com o prêmio:





Quem ganhar sozinho o prêmio da Lotofácil da Independência poderá montar uma frota com 3.000 carros populares zero-quilômetro no valor de R$ 50 mil cada um. Se todos esses veículos fossem enfileirados, ocupariam quase 11 quilômetros.





Se o sortudo optar por investir em imóveis, poderá comprar 250 casas ou apartamentos no valor de R$ 600 mil. Porém, caso o ganhador decidisse colocar todo o dinheiro na poupança, teria um rendimento aproximado de 366,9 mil no primeiro mês.

Continua depois da publicidade





Como retirar o prêmio:





Quem ganhar algum prêmio pode retirar o dinheiro em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.

Continua depois da publicidade





Para jogos feitos pela internet, é possível solicitar a transferência online de prêmios de até R$ 1.903,98. Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que será gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.

Continua depois da publicidade

Quem jogou pela internet e for receber o prêmio em uma agência deve acessar o portal Loterias Caixa, selecionar "agência" como local de pagamento, imprimir o comprovante e comparecer ao banco com documento oficial.





Quem ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Se o vencedor não aparecer para tirar a grana, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Continua depois da publicidade





Na Mega da Virada de 2020 para 2021, um dos ganhadores do prêmio principal não retirou o dinheiro. Em abril, uma mulher de 60 anos se apresentou ao Procon-SP para reivindicar a bolada, de R$ 162,6 milhões. Ela alegou ter problemas de memória e que, por isso, perdeu o prazo.

Continua depois da publicidade





Como apostar:





As apostas podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do site Loterias Online Caixa ou do aplicativo Loterias Caixa, que pode ser baixado gratuitamente para as plataformas Android e iOS.

Continua depois da publicidade





No caso da Lotofácil, são 25 opções de números disponíveis. A aposta simples, que custa R$ 2,50, dá direito a escolher 15 dezenas. Quem quiser jogar com 16 números terá de pagar R$ 40. É possível selecionar até 20 dezenas. Nesse caso, porém, o valor da aposta sobe para R$ 38,7 mil.

Continua depois da publicidade





Para as apostas feitas pela internet, os preços são os mesmos praticados nas casas lotéricas. Porém, é necessário atingir um mínimo de R$ 30 em apostas. Ou seja, se forem feitos somente jogos simples da Lotofácil, é preciso fazer 12 apostas. É possível mesclar a Lotofácil com outros produtos, como Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, entre outros.





Assim como ocorre na Mega-Sena, também é possível fazer bolão na Lotofácil. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

Continua depois da publicidade





Como jogar pela internet:





As apostas devem ser feitas até as 18h deste sábado (11);

Pelo site;

Continua depois da publicidade

Acesse o site Loterias Online;

Clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;

Role a tela para baixo e clique no ícone "Lotofácil da Independência;

Escolha as dezenas que quer apostar;

Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo;

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta". Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas". Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada;





Pelo aplicativo:





Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

Após a introdução, faça login ou cadastre-se;

Na tela inicial, localize a Lotofácil da Independência e clique em "aposte";

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela;

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia;

Ao terminar, clique em "carrinho de apostas";

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento";

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança";

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.