PRF apreende 25 mil maços de cigarros contrabandeados dentro de carretinha no oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sexta-feira (09), um carregamento de 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A carga era transportada em uma caminhonete Hyundai Santa Fé, que tracionava uma carretinha de reboque com placas adulteradas. A apreensão ocorreu em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná.

De acordo com a PRF, o veículo foi localizado por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais após o motorista tentar esconder o conjunto em uma área de plantação, em uma tentativa frustrada de despistar a fiscalização.

Durante a abordagem, o condutor confessou que a carga ilegal seria levada de Oliveira Castro até o município de Umuarama, também no Paraná. Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Cascavel, responsável por dar prosseguimento às investigações.

Segundo a PRF, o uso de carretinhas rebocadas por veículos de passeio é uma tática cada vez mais comum entre contrabandistas, que buscam ampliar a capacidade de transporte e dificultar a detecção pelas forças de segurança.