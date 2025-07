PRF apreende 350 mil maços de cigarros contrabandeados em Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (2), uma carga de 350 mil maços de cigarros contrabandeados na rodovia PR-317, em Maringá (Noroeste).





Segundo a PRF, por volta das 9h50, os policiais abordaram um caminhão e o condutor, de 50 anos, informou inicialmente que a carga seria de milho, conforme documento fiscal apresentado. No entanto, ao ser solicitado que retirasse a lona do veículo, confessou que transportava cigarros oriundos do Paraguai.

