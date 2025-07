PRF apreende mais de 100kg de maconha na PR-444 em Mandaguari

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste domingo (6), um carregamento de 102,65 Kg de maconha durante fiscalização na PR-444, no Município de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá).





De acordo com a PRF, os policiais realizavam patrulhamento na rodovia quando realizou abordagem a um veículo VW/Virtus, com placas de São Paulo. O condutor, um homem de 28 anos, obedeceu à ordem de parada e, ao ser questionado, admitiu que transportava entorpecente no porta-malas do carro.

Durante a vistoria, os policiais encontraram duas malas contendo os tabletes da droga. O motorista declarou que pegou o veículo já carregado em Santa Terezinha de Itaipu/PR e que levaria o carregamento até o Rio de Janeiro/RJ, onde receberia um pagamento pelo transporte.





Além da droga, foram apreendidos o veículo, dois celulares e uma pequena quantia em espécie. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Mandaguari.

