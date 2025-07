Vítima rastreia carro furtado em Londrina e PM recupera veículo em Sabáudia

Um homem foi preso e uma mulher conduzida para prestar esclarecimentos após serem flagrados com um veículo furtado na PR-218, nas proximidades de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste sábado (5). O carro, um Ford Fiesta, havia sido furtado em Londrina e estava sendo rastreado pelo proprietário por meio de GPS.





De acordo com a PM (Polícia Militar), a central de operações de Londrina repassou a ocorrência à 7ª Companhia de Arapongas após o proprietário registrar boletim de ocorrência e informar a movimentação do veículo, que seguia sentido Arapongas. A equipe policial iniciou diligências e localizou o automóvel na rodovia PR-218, já na entrada de Sabáudia.

Durante a abordagem, estavam no carro o condutor, sua esposa e o filho do casal, de apenas 1 ano e 3 meses. Questionado, o motorista confessou ter comprado o carro em Londrina por R$200,00, sabendo que se tratava de produto de furto. Segundo ele, a intenção era vender ou trocar o veículo na cidade de Paranavaí.





Diante da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a subdivisão policial de Arapongas, por risco de fuga. A mulher também foi encaminhada para prestar esclarecimentos. O automóvel foi apreendido e será devolvido ao verdadeiro proprietário.

