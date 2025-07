PRF escolta veículo que transportava órgão para doação

Na manhã desta quarta-feira (02), agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Apucarana (Centro Norte) realizaram a escolta de um veículo que transportava um coração e uma equipe de três médicos que necessitavam de celeridade no deslocamento para chegar ao aeroporto da cidade.





A polícia foi solicitada por uma equipe do sistema estadual de transplantes, que informou que o coração de um morador de Apucarana, vítima de acidente de trânsito, necessitava ser transportado com rapidez e segurança.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A escolta da PRF foi realizada entre o Hospital da Providência e o aeroporto de Apucarana, onde um avião da Força Aérea Brasileira aguardava para realizar o transporte do órgão e dos médicos até a cidade de Barretos/SP.





A ação foi realizada com sucesso, sem percalços e de forma ágil, possibilitando que o órgão chegasse dentro do tempo adequado para que a cirurgia de transplante fosse realizada com êxito.