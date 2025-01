Problema operacional afeta abastecimento em bairros de Rolândia nesta terça-feira

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que, em função de problema operacional em uma das unidades do sistema distribuidor, o abastecimento em bairros de Rolândia está comprometido na manhã desta terça-feira (28).





As equipes de manutenção estão em campo para resolver o problema, mas ainda não há previsão de normalização.

A falta de água afeta os jardins Asteca, Alto da Boa Vista I e II, Birigui, Bandeirantes, Belo Horizonte, Bela Vista, Do Café I e II, Catuaí I e II, Canaan, Cidade Nova II e III, Eldorado, Florença, Floresta, Guanabara, Los Angeles, Independência, Maragogipe, Marajoara, Maracanã, Maria do Carmo, Monte Carlo I e II, Rosângelo, San Fernando I e II, Santa Terezinha, Tapajós, Terezópolis, Novo Horizonte, Nobre do I ao VI, Primavera e União, residenciais Tomei Nagatami, Agostino de Pizzaia, Ernesto Francischini, Portal Arabela, Horácio Cabral, Aida Gonçalves Nogueira e Park Solaris, vilas Formosa, Neves, Nogueira, Oliveira, Odório e Ouro Verde, conjuntos habitacionais Aviação, Casas Geminadas, Henrique Júlio Berger, Padre Ângelo Matiussi e Parigot de Souza, parques residenciais Itália, Kasato Maru, José Perazolo e Orlandino de Almeida, parques industriais Norte, Cidade Nova, Bandeirantes I e II e Roland.