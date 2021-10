Procon de Arapongas suspende atendimento na próxima semana

Procon de Arapongas, situado na Região Metropolitana de Londrina, suspendeu o atendimento ao público entre a próxima segunda (25) e sexta-feira (29).





O motivo é o treinamento da equipe para implementação do sistema ProConsumidor.

Para a Prefeitura, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor trouxe novidades a fim de melhorar a tecnologia utilizada no atendimento, e mudanças necessárias para atender as demandas.

O Sindec pela plataforma ProConsumidor é uma das mudanças, que visa o acesso do consumidor e a solução das demandas por parte das empresas.





Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (43) 3902-1173 ou via endereço eletrônico [email protected]

