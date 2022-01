Psiquiatra bolsonarista inicia campanha pela canonização de Olavo de Carvalho

O psiquiatra bolsonarista Italo Marsili, que chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro (PL), começou uma campanha pela canonização do escritor Olavo de Carvalho, morto na segunda-feira (24), dias após ser diagnosticado com Covid-19.

Marsili criou um endereço de email para receber depoimentos sobre conversões à igreja católica a partir da influência de Olavo de Carvalho. Segundo publicou em suas redes sociais, Marsili já recebeu mais de 5.000 respostas.

O psiquiatra respondeu a um seguidor que não sabe se é exagero considerar a canonização do guru do bolsonarismo. "É simples. Se houver milagres, ele é Santo. Em não havendo, é o nosso professor amado", escreveu Marsili.





O psiquiatra é discípulo de Olavo e diz ter morado com ele nos Estados Unidos. Ele foi cotado para assumir a Saúde em 2020, após a saída de Nelson Teich.





Marsili recebeu apoio da tropa de choque digital do bolsonarismo por compartilhar com eles o estilo agressivo e ultrajante.

Numa conversa com a produtora de vídeos de direita Brasil Paralelo, disse que "é muito fácil você convencer uma mulher a votar. É só seduzi-la".





Em outra conversa, colocou-se contra a hipótese de um papa africano, dizendo que um sumo pontífice "negão não vai funcionar".