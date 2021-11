Ação da PF e PM prende três pessoas e recolhe quase 90 quilos de maconha em Londrina

Uma ação conjunta entre o 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), a Receita Federal e a PF (Polícia Federal) prendeu três pessoas e recolheu 88,85 quilos de maconha nesta segunda-feira (8) em Londrina.

Esta que a PM (Polícia Militar) considera uma grande apreensão de entorpecentes abordou o motorista do carro que levava as drogas, além de um casal ocupando um veículo usado como apoio.

Imagens divulgadas pela polícia revelam as embalagens escondidas no banco traseiro e até na porta do automóvel.





Veja abaixo:

