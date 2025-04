Zona leste de Londrina tem falta de água por queda de energia no Sistema Tibagi

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou que, no fim da tarde desta segunda-feira (31), o abastecimento em bairros da zona Leste de Londrina está comprometido, em função da queda de energia em uma das unidades do Sistema Produtor Tibagi.





A situação, no momento, afeta apenas os bairros atendidos pelo Centro de Reservação Santos Dumont, que atingiu nível mínimo e teve que ser paralisado em parte. A expectativa é a de que a unidade volte a ser operada por volta das 22h e a normalização da distribuição de água ocorra gradativamente ao longo da madrugada desta terça-feira (1º).

Os principais bairros afetados são:





Os jardins Oriente, Caravelle 1 e 2, Gayon, Alah, Roveri, Mirian, Brasília, Santana, Novo Oriente, Imperial, Aeroporto, Pioneiros, Ilha Bela, Vera Cruz, Graziela, Novo Antares, Tomy, Tatiane, Fujiwara, da Luz, Santa Alice, São Vicente, Cambará, Don Pedro 1 e 2, Santos Dumont, Boa Vista do 1 ao 4, N. Sra de Lourdes, Aeroporto, além dos conjuntos habitacionais São Pedro, Alexandre Urbanas, Palotti, Vitória Régia, Casa do Trabalhador, Conjunto do Café, Parque Novo Aeroporto, a Vila Siam, os residenciais Lindoia, Pioneiros, Antares, Santa Clara, Portal dos Pioneiros, Aeroporto e Ilha do Mel, Chácara Gralha Azul, Loteamento Chamonix e o Condomínio Aquaville.

A companhia informou também que a população deve evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. Além de reforçar recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) de que imóveis devam ter uma uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para um abastecimento de 24h.





A Sanepar realiza atendimento via telefone (0800 200 0115), e-mail ([email protected]) e WhatsApp ((41) 99544-0115).





Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.