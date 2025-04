Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta terça em Cambé e Rolândia

A partir desta terça-feira (1), Cambé e Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) iniciam a campanha de vacinação contra a gripe. Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão aplicando as doses, sem necessidade de agendamento. Basta comparecer a uma UBS com carteira de vacinação, documento pessoal e cartão do SUS.





Neste primeiro momento, a vacina será aplicada em crianças (de seis meses até menores de seis anos); gestantes e idosos. Também podem se imunizar pessoas dos grupos especiais, sendo: puérperas; indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas influenza trivalentes utilizadas neste ano deverão apresentar três tipos de cepas de vírus em combinação: A/Victoria (H1N1), A/Croatia (H3N2) e B/Austria (B/linhagem Victoria). Cada frasco contém 10 doses de 0,5ml e pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos. A vacinação tem o objetivo de minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de diminuir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

O Governo Federal enviou 332 mil doses de imunizantes ao Paraná, que antecipou do dia 7 ao dia 1 o início da campanha. A vacina foi incorporada ao calendário nacional, diferente de anos anteriores e pela primeira vez ficará disponível nas salas de vacinação permanentemente. Com a mudança, a imunização desses grupos será realizada de forma contínua, ao longo do ano, e não mais somente durante as campanhas sazonais.

A secretária municipal de Saúde de Cambé, Talita Bengozi, ressalta que é essencial já procurar a imunização neste período do ano.

“Salientamos que é importante que a população faça adesão à vacina. Hoje vivemos um momento de muitos casos de dengue no município, mas também não podemos nos esquecer que estamos entrando em um período do outono e em breve um inverno. Com isso, as doenças respiratórias também ficam em alta e a vacina da gripe vai prevenir uma gama de doenças respiratórias virais. Então, a gente pede que a população faça adesão às vacinas quanto antes.”

Bárbara Radigonda, enfermeira e responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica em Cambé, explica a importância da imunização e faz o convite para a população procurar as UBS.

“A vacina visa reduzir as complicações, internações e também a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus de influenza. E é muito importante que a população procure a UBS para se vacinar. Ano passado tivemos três óbitos por influenza aqui em Cambé. Então, essa vacina visa a prevenção das complicações. As nossas coberturas vacinais estão muito baixas. E ano passado, não conseguimos atingir a cobertura vacinal de influenza, o que nos deixa preocupados. Então, compareça às Unidades Básicas de Saúde, e vacine-se contra a Influenza para a gente conseguir evitar essas complicações e óbitos”, disse.