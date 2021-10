Queixas contra Sercomtel à Anatel crescem 34% no 1º semestre de 2021

No primeiro semestre de 2021, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) recebeu 15,2% a menos de reclamações referentes a serviços de telefonia e internet banda larga. Foram 219,5 mil queixas a menos no período, quando comparado com o segundo semestre de 2020.

O número de registros caiu de 1,44 milhão para 1,23 milhão. O ponto destoante nos dados apresentados no mais recente Relatório Semestral de Reclamações divulgado pela agência reguladora é a Sercomtel. Contra a telefônica que pertencia ao município de Londrina e foi vendida em agosto de 2020 ao Grupo Bordeaux, as reclamações cresceram.

O serviço de banda larga fixa é um exemplo. Enquanto as principais operadoras no país tiveram queda gradual no número de reclamações relacionadas a esse tipo de serviço desde o primeiro semestre de 2020, a Sercomtel registra aumento período a período.





No primeiro semestre de 2020, antes da venda da companhia, foram 339 queixas. No segundo semestre de 2020, teve um leve aumento, para 342, e no primeiro semestre de 2021, após a privatização, as queixas subiram para 431.

Entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, houve alta de 27,14% no número de reclamações e, entre o segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, a elevação foi de 26,02%.





Continue lendo na Folha de Londrina.