Fãs de Taylor Swift fazem abaixo-assinado para água gratuita em shows virar lei

Fãs da cantora Taylor Swift estão realizando um abaixo-assinado desde a manhã deste sábado (18) para tentar criar uma lei que obrigue produtoras a disponibilizar água gratuitamente em shows de grandes artistas.





A iniciativa já conta com 50 mil assinaturas, até a última atualização desta reportagem. A ideia é que a iniciativa se chame Lei Ana Benevides, em homenagem a estudante que morreu na última sexta (17) durante uma apresentação da cantora americana no Rio de Janeiro.

Publicidade

Publicidade





"O Brasil sofreu uma perda irreparável da jovem Ana Benevides em um show no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações de terceiros, o falecimento da jovem ocorreu devido ao extremo calor, no qual a sensação térmica atingia os 60 graus", diz o texto do abaixo-assinado.





"Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência. Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor", justifica Giuliana Maestrini.

Publicidade





"Dito isso, começo aqui a campanha pela Lei Ana Benevides, Lei que garantirá a distribuição gratuita em eventos", conclui o texto a mulher. A mensagem já viraliza nas redes sociais.





Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor do Rio de Janeiro. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.

Publicidade





A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil.





A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.

Publicidade





"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

A Tickets For Fun (T4F) lamentou a morte em comunicado. A empresa é cobrada nas redes sociais para ceder água gratuitamente nos próximos dois shows na capital fluminense.

Publicidade





"Em um dos eventos mais aguardados deste ano, vimos uma fatalidade acontecer diante dos nossos olhos por pura negligência. Os consumidores do Brasil estão esgotados de serem desrespeitados por empresas milionárias que não se preocupam com o consumidor", justifica Giuliana Maestrini.





"Dito isso, começo aqui a campanha pela Lei Ana Benevides, Lei que garantirá a distribuição gratuita em eventos", conclui o texto a mulher. A mensagem já viraliza nas redes sociais.

Publicidade





Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor do Rio de Janeiro. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.





A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil.

Publicidade





A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.





"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.





A Tickets For Fun (T4F) lamentou a morte em comunicado. A empresa é cobrada nas redes sociais para ceder água gratuitamente nos próximos dois shows na capital fluminense.