Questões patrimoniais podem ser usadas contra agressores de violência doméstica

É cada vez mais frequente notícia de casos de violência doméstica, a partir de relacionamentos abusivos e, em muitos casos, que acabam sendo fatais. O último caso que ganhou repercussão nacional foi o sofrido pela apresentadora Ana Hickmann.





Publicidade

Publicidade

Crime, a violência doméstica deve ser denunciada e registrada, através da Lei Maria da Penha. Entretanto, muitas mulheres preferem não registrar o caso por meio de um Boletim de Ocorrência, o que torna o agressor impune.





Publicidade

Outras até registram, mas, recusam o direito à MPU (Medida Protetiva de Urgência), como foi a opção da famosa. Entretanto, um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados quer trazer consequências para quem for condenado por violência doméstica.





“Mesmo que a vítima não denuncie, às vezes por medo ou represália, é possível que as autoridades investiguem o caso se tomarem conhecimento por qualquer forma. Se condenados, os agressores, através desse Projeto de Lei, vão sentir no bolso as consequências da violência e, muitas vezes, essa é a linguagem que eles entendem”, afirma o advogado Jossan Batistute, sócio do Escritório Batistute Advogados e especialista em questões patrimoniais.

Publicidade