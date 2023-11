Marido de Ana Hickmann apaga postagem onde pedia desculpas por agressão

O empresário Alexandre Correa apagou no início da tarde desta sexta-feira (17) uma postagem em seu Instagram onde admitia que havia agredido a apresentadora Ana Hickmann, da Record, no último sábado (11).







Publicidade

Publicidade

Publicada no domingo (12), Correa admitiu a discussão com a sua esposa e a agressão que fez, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências, sem citar maiores detalhes.





"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse. "Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", dizia o texto.

Publicidade





O empresário também se desculpou pelos fatos e dizia que sempre havia servido a Ana Hickmann como seu agente, representando-a em negócios.





"Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido", prosseguiu. "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório", concluiu.





Conforme o relato contido no boletim de ocorrência do caso, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.





Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.