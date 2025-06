Rompimento de rede pode deixar parte de Cambé sem água nesta quarta

Um rompimento de rede de grane dimensão, ocorrida na tarde desta quarta-feira (11), pode deixar parte de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) sem água, segundo a Sanepar. A companhia de saneamento afirma que o rompimento, na Rua Pirapó, ocorreu por parte de terceiros





O rompimento pode causar desabastecimento ou oscilação de pressão nas regiões do Ana Eliza 1 e 2, Castelo Branco, Chácara Manella, Jardim Santo Amaro, Jardim União, Monte Catini, Parque Maracanã, Parque Residencial Manela, Parque São Jorge, Regiane e Regiane 2, Santo André e São Caetano.





A normalização será gradativa e o abastecimento de água deve estar regularizado na madrugada, diz a Sanepar.





Em situações como esta, a Sanepar recomenda que se evitem desperdícios de água e que a água tratada seja utilizada para alimentação e higiene. A Companhia lembra que é importante que cada imóvel tenha uma caixa-d’água com capacidade adequada às necessidades de uso para armazenar ou com pelo menos 500 litros, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água.