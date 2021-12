Rompimento pode prejudicar abastecimento de água na zona leste de Londrina nesta quarta

Um rompimento da uma rede de grande dimensão pode deixar bairros da região leste de Londrina sem água nesta quarta-feira (8).

O conserto da tubulação, segundo a Sanepar, deve ser concluído no início da tarde. A distribuição de água está prevista para ser normalizada gradativamente durante a noite.



Os principais bairros afetados são os jardins Aeroporto, Antares 1 e 2, Graziela, Vera Cruz, Tommy, Santa Alice, Chamonix, do Leste, São Vicente, Luz, Pioneiros, Abussafe, Alexandre Urbanas, Parque Tauá e Fugiwara, Conjunto Habitacional São Pedro, Gleba Lindoia e Residencial Pioneiros.





Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de, pelo menos, 500 litros. Assim, é possível usufruir do recurso por 24 horas, no mínimo.





A orientação é evitar desperdícios.

Dúvidas?

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é através do telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o solicitante deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.