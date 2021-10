Santuário da padroeira em Londrina ultrapassa 859 mil visualizações em redes sociais

O facebook do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, situado em Londrina, alcançou 859.422 visualizações nos conteúdos publicados neste Dia da Padroeira (12).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Desse total, 445.653 assistiram aos vídeos, filmagens das missas e celebrações, também veiculadas no Youtube. Não está sendo contabilizada a audiência de emissoras de rádio e televisão que transmitiram a programação religiosa.

Continua depois da publicidade





“Nosso trabalho e nosso conteúdo tem sido procurado e visto por milhares de pessoas do país inteiro. Temos aqueles que pegam a estrada e vêm até aqui pagar alguma promessa e também temos aqueles que, de outros estados, nos assistem pelas transmissões e rezam conosco, participam conosco”, afirma o padre







O local segue em restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a organização, foram cerca de 5,5 mil pessoas que assistiram às missas presencialmente, sem contar aqueles que foram até o Santuário mas não puderam adentrar ao espaço, rezando pelo lado de fora. Tiveram, ainda, fieis que passaram na rua Grajaú para homenagear a padroeira.

Continua depois da publicidade





Antes, o espaço abrigava cerca de 3 mil pessoas por missa, além daquelas que vinham apenas para visitar a Sala de Promessas ou o local onde se queimam as velas.





Assim, o público estimado era de 30 mil a 40 mil pessoas no dia 12 de outubro. Depois da declaração de pandemia do coronavírus, em 2020, foi necessário implantar transmissões online em todas as atividades, o que elevou o público para, além dos presentes, a mais de 120 mil espectadores.







“Nós queremos sempre chegar a cada vez mais pessoas, ampliando, dessa forma, a evangelização. Afinal, a devoção a Nossa Senhora Aparecida é, antes de tudo, uma devoção evangelizadora”, ressalta o padre.