Santuário de Nossa Senhora Aparecida terá oito missas na festa da padroeira em Londrina

A festa da padroeira do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, na Vila Nova, terá duas semanas de atividades em outubro, muitas delas adaptadas em razão da pandemia de coronavírus. Neste ano, a festa chega a sua 24ª edição e ainda vai iniciar as celebrações jubilares de 70 anos de paróquia, sendo a segunda da cidade, e 25 anos como santuário, marcas que serão completadas em 2021. A programação foi divulgada nesta segunda-feira durante coletiva de imprensa.





A abertura será no dia 1º, às 8h30, com cerimônia para autoridades e pioneiros da comunidade. À noite, a partir das 19h30, terá a apresentação do hino litúrgico bizantino Akathistos. “Essa ópera foi criada quando o povo passava por aflição, problemas, necessidades e perseguição. Hoje, estamos passando novamente por esses problemas, vírus, questões sociais. É para sustentar a fé das pessoas no momento de aflição”, destacou padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário.

Já entre os dias dois e dez haverá a novena todas as manhãs, às 7h, e no período noturno, às 19h. Durante cada noite terão orações por um grupo de profissionais, com convite a membros da sociedade civil organizada e sindicatos participarem. No dia dez vai acontecer a carreata, começando na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na região sul, e terminando no santuário, com a bênção dos carros.

No dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, serão oito missas (5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h). Diferentemente das outras atividades, vai ser preciso fazer o agendamento on-line, que foi liberada na manhã de segunda, neste link.





As pessoas que têm dificuldade de acesso à internet poderão fazer o agendamento presencialmente nas tardes de quarta, quinta e sexta-feira direto no santuário.

