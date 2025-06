Sema pede que moradores não alimentem animais do Parque Arthur Thomas

Foto: Heloísa Gonçalves

Número preocupante

De novembro de 2024 até junho deste ano, foram registradas 16 mortes de animais por atropelamento nas imediações do parque, principalmente na Rua Charles Lindemberg. A mais recente foi na última segunda-feira (16), quando um motorista atropelou um macaco-prego que havia saído da unidade de conservação, provavelmente, em busca de comida. "Eles andam em bando, então às vezes algum fica para trás e é atropelado. A maioria vai em busca desse alimento fácil, ou fica curioso, vê um saco de lixo, sente o cheiro e quer mexer. A gente orienta também colocar o saco de lixo para fora mais próximo do horário de coleta, ou pelo menos no dia", explica Isidora. A assessora conta que os macacos são os mais "ousados" em sair do parque e interagir com humanos, o que os coloca em maior nível de perigo pela possibilidade de se tornarem vítimas de crime ambiental. "Eles já estão acostumados a receber alimento da mão das pessoas, então se tiver alguém com má intenção querendo capturar para traficar, maltratar ou ferir, eles já vão estar mais domesticados".

Foto: Heloísa Gonçalves

Sinalização

Junto da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), a Sema busca meios de melhorar a sinalização em volta do parque, para que os motoristas saibam das possíveis travessias de animais e tenham cuidado ao trafegar pelas vias. "Não pode pôr quebra-molas por ter muitas curvas, então eles estão vendo outras formas de sinalizar para poder reduzir a velocidade".

Foto: Heloísa Gonçalves

Mudança no comportamento





O Parque Arthur Thomas é um remanescente de Mata Atlântica, oferecendo a todas as espécies que habitam no espaço os recursos alimentares necessários para que sobrevivam. Quando o animal deixa de buscar o sustento na natureza, seu comportamento pode sofrer mudanças prejudiciais à sua saúde. Publicidade “Se ele não precisar ir atrás do alimento mais difícil, que são frutos, cascas de árvores, usar pedras para quebrar castanhas, eles vão começar a diminuir essas atividades, as brincadeiras e passar mais tempo se reproduzindo, com a energia extra. Eles têm o hábito deles aqui dentro, que quando tem comida sobrando, vai sendo modificado”, pontuou Isidoro. Além disso, podem ficar doentes e fora do peso adequado por ingerir carboidratos e gorduras. Com o nascimento de macacos-prego além do normal, que o parque pode não comportar, existe o perigo dos dois bandos existentes começarem a brigar pelo território, por ficarem mais agressivos quando se sentem ameaçados. O desequilíbrio ecológico pode levar a mortes, com o impacto na hierarquia já estabelecida.





Foto: Heloísa Gonçalves

Mapeamento





Conforme a assessora de Educação Ambiental, as visitas às residências e estabelecimentos comerciais próximos ao parque têm sido bem recebidas, com os munícipes se mostrando abertos a ouvir as orientações. Considerou ainda que a campanha tem ajudado a reforçar a segurança dos animais silvestres, diminuindo os malefícios ocasionados pelo afastamento de seu habitat natural. A Sema realiza um mapeamento dos lugares já visitados. A panfletagem vai continuar até o fim do mês, com a próxima ação marcada para quarta (24), com a meta de entregar 2 mil panfletos no total.

