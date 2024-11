Folha de Londrina completa 76 anos de história; relembre a trajetória

Credibilidade, imparcialidade e o compromisso com a verdade dos fatos marcaram a trajetória de 76 anos da Folha de Londrina, o jornal que luta pela identidade do Norte do Paraná desenvolvendo o bom jornalismo profissional e de qualidade. Presente em 164 cidades do Paraná, com mais de 50 mil leitores diários, tanto do impresso quanto do digital, a trajetória da FOLHA está marcada na história de Londrina. É assim que o superintendente do Grupo Folha de Londrina, José Nicolás Mejía, define a estreita relação entre o jornal e a cidade, em um caminho que se mescla e se mistura em incontáveis momentos.





Em seus 76 anos, a FOLHA noticiou os principais acontecimentos de Londrina e do Paraná, assim como foi um agente de desenvolvimento de todo o Norte do estado. Ele destaca como exemplo a área esportiva, com o Londrina Esporte Clube e a ‘época de ouro’ do vôlei londrinense; a vinda de instituições e institutos de peso, como a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o Iapar (Instituto Agronômico do Paraná, recentemente encampado pelo IDR - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e a Embrapa Soja (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), voltada para a pesquisa sobre o grão mais cultivado no Paraná. “A FOLHA sempre esteve presente, contribuindo para o desenvolvimento de Londrina”, afirma.