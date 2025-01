Servidora de carreira assume a Procuradoria-Geral da Prefeitura de Londrina

A servidora municipal Renata Kawassaki Siqueira foi confirmada nesta quarta-feira (15) como a nova procuradora-geral do município. A definição para o cargo era uma das dúvidas no início da gestão do prefeito Tiago Amaral (PSD), após o advogado Fábio Turetta, que chegou a ser anunciado para a PGM (Procuradoria-Geral do Município), recusar o cargo.





O cargo é considerado central dentro do Executivo, já que a PGM representa judicial e extrajudicialmente o município, assessora a administração municipal e planeja e executa atividades jurídicas de interesse do município. Também é responsável por apurar faltas disciplinares de servidores públicos.

Siqueira possui graduação em Direito e pós-graduação em Direito do Estado com concentração em Direito Administrativo pela UEL (Universidade Estadual de Londrina). É membro da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) e da APROLON (Associação dos Procuradores do Município de Londrina).





Em seus 30 anos de Prefeitura de Londrina, já atuou como corregedora adjunta, gerente de patrimônio público, urbanismo e meio ambiente, e procuradora-geral adjunta de Gestão da Consultoria. Ela assume a posição do ex-procurador João Luiz Martins Esteves, que comandou a PGM na gestão Marcelo Belinati (PP).





