Shopping de Londrina inaugura primeiro café Starbucks do interior do Estado

O Catuaí Shopping Londrina acaba de anunciar a chegada da Starbucks ao empreendimento. A loja vai inaugurar no primeiro semestre do ano em um espaço de 80 m², no corredor localizado em frente à Luiza Barcelos, oferecendo aos clientes de Londrina o melhor da Experiência Starbucks. Trata-se de uma empresa norte americana e a maior cadeia de cafeterias do mundo.







Na loja, os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®️, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo. Na nova loja, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks®️ Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.





“A chegada da marca demonstra mais uma vez a preocupação do shopping em atender bem seus clientes e proporcionar a todos a melhor experiência. Estamos muito felizes em receber esta novidade tão requisitada por aqui”, conta Lorraine More, gerente de marketing do Catuaí Shopping Londrina.