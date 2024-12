Shopping de Londrina vai ganhar salas de cinema com espaço 'kids' e resolução 4k

Em breve, os londrinenses ganharão mais uma opção de lazer e entretenimento. As cinco salas de cinema do Royal Plaza Shopping serão reabertas com o nome de Cine Londrina. A intenção é voltar a oferecer títulos nacionais e internacionais para todos os públicos e gostos. O espaço estava fechado desde a pandemia e já está passando por reformas e adequações.





A rede Construcine será responsável pelo cinema e está adquirindo as mais novas tecnologias do mercado cinematográfico, com todos os projetores laser. Assim, o Cine Londrina será o primeiro complexo com projetores laser do mercado, o que possibilita alta qualidade de definição, som e imagem. Uma das salas vai ganhar tecnologia 4K, a primeira do interior do Paraná e que fará o público se sentir dentro do filme.

Entre as novidades, uma Sala de Cinema Kids, que conta com um playground para entreter as crianças de 3 a 10 anos e, assim, permitir que pais e filhos desfrutem da sessão. Vale ressaltar que, durante a exibição do filme, o brinquedo permanece fechado.





Espaços instagramáveis nas entradas das salas e corredores, além de uma bomboniere temática também estão sendo montados para encantar o público. Letícia Kauer, sócia da rede Construcine, explica que quer gerar nos londrinenses um sentimento de pertencimento “o Cine Londrina é o cinema da cidade, humanizado e que atende às necessidades da cidade e dos clientes”, completa.

A expectativa é que o Cine Londrina seja inaugurado na segunda quinzena de dezembro.





Serviço:

Cine Londrina

Local: Cobertura (CO) - acima do piso 03 Praça de Alimentação