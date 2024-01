Simone Mendes, Chiclete com Banana e muito mais: shows no litoral do Paraná retornam com tudo na sexta

Com a melhora nas condições do tempo e a volta do sol no Litoral, os shows do Verão Maior Paraná retornam neste fim de semana com muito pagode, axé e sertanejo. Na sexta-feira (2), o grupo Pixote e os baianos do Chiclete com Banana vão antecipar o clima de carnaval em Matinhos e Pontal do Paraná, respectivamente.





Já no sábado (3), a cantora Simone Mendes comanda do palco em Matinhos, enquanto Pontal do Paraná recebe o músico Dudu Nobre. A previsão é de praias cheias, assim como nos primeiros finais de semana com shows.

Publicidade

Publicidade





O axé do Chiclete com Banana e a irreverência baiana abrem a programação no palco de Pontal do Paraná, na sexta-feira (2), com sucessos como "100% Você", "Diga que Valeu" e "Voa Voa". No dia seguinte, Dudu Nobre leva muito samba e pagode para o mesmo palco, tocando hits como "A Grande Família", "Ô Irene" e "Tempo de Don Don".





Matinhos também vai receber muito pagode com o grupo Pixote, que vai apresentar grandes sucessos, como "Insegurança", "Nem de Graça" e "Mande um Sinal". O sertanejo retorna para as areias da praia após as passagens de Luan Santana e Jorge e Mateus com o vozeirão de Simone Mendes.

Publicidade





A cantora, que iniciou a carreira junto com a irmã Simaria, traz ao seu show solo grandes músicas, como "Erro Gostoso", "Manda um Oi" e "Dois Fugitivos".





Em Matinhos, as apresentações acontecem no palco montado na Avenida Atlântica, 168, em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecem na Avenida Sete de Setembro, 1.661, no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol. Os shows são gratuitos.

Publicidade