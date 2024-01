Secretaria do Trabalho divulga mais de 450 oportunidades de emprego em Londrina

Nesta segunda-feira (29), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) divulga 476 oportunidades de emprego disponíveis em Londrina. As vagas abrangem perfis diversos de escolaridade e experiência e têm funções para diferentes segmentos da economia.





A lista completa pode ser conferida na página da SMTER no Portal da Prefeitura.

Dentre as funções disponíveis, há chances para soldadores que já tenha atuado por seis meses com carteira assinada. Para trabalhar no setor da construção civil, estão abertas 13 vagas para a função de servente de obras para quem tem experiência e também para quem nunca trabalhou no cargo.





Quem tem inglês fluente e já atuou ensinando outras pessoas esse idioma, pode se candidatar para uma vaga com contrato por hora trabalhada e jornada flexível.

Pessoas com deficiência e em reabilitação também podem se candidatar para oportunidades exclusivas. Para o público com esse perfil, há vagas para operador de caixa, operador de telemarketing, auxiliar administrativo, entre outras.





Para se candidatar às vagas ofertadas, é preciso agendar o atendimento com a equipe do SMTER.





Os atendimentos podem ser feitos via WhatsApp ou de forma presencial. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Pernambuco, 162, Centro.