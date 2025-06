Sob frio intenso, 29 cidades do Paraná atingem menor temperatura do ano

A onda de frio que avança pelo Paraná derrubou os termômetros em grande parte do estado nesta quarta-feira (25), marcando as menores temperaturas de 2025 até agora em 29 municípios, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Em 19 dessas cidades, os registros foram abaixo de zero, com destaque para General Carneiro, que chegou a –7,1 °C, o menor índice do ano até as 5h30.





As temperaturas bastante baixas são resultado de uma massa de ar polar que se estabeleceu sobre o estado, principalmente na metade leste, atingindo as regiões Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais, Norte, RMC (Região Metropolitana de Curitiba) e também o litoral.

