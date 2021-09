Sol e céu aberto seguem neste fim de semana e no feriado em Londrina

A estabilidade deve ser uma constante neste fim de semana em Londrina e segue também no feriado de 7 de setembro. A sexta-feira (3) amanheceu com 14,9ºC, mas pode registrar 32ºC pela tarde, projeta o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Continua depois da publicidade





A agrometeorologista Angela Costa anuncia que o calor será ainda maior nos próximos dias. No sábado (4) e domingo (5), mínimas ficam em torno de 17ºC e 18ºC e máximas alcançam 34ºC.





Há um sistema instável na divisa paranaense com Santa Catarina e, por lá, nuvens devem ser acumuladas. No Norte Paranaense, no entanto, o sol deve brilhar incessante.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.