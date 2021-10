Substituição de equipamento afeta abastecimento hídrico em Lerrovile nesta terça

A substituição de um equipamento na estação elevatória de água tratada levará à interrupção do abastecimento hídrico em Lerrovile nesta terça-feira (19). De acordo com a Sanepar, pode haver paralisação do serviço e/ou redução de pressão na rede em todo o distrito pertencente a Londrina.

Os serviços iniciam às 8h30 e devem ser concluídos até as 15h. A previsão é de que o abastecimento regulariza-se gradativamente até às 21h.



Ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível garantir o recurso por 24 horas, no mínimo.





A orientação é evitar desperdícios.

Dúvidas?





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o solicitante deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.