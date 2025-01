Suspeita de envenenar bolo no Rio Grande do Sul pesquisou arsênio on-line

A mulher presa neste domingo (5) suspeita de ter envenenado o bolo que causou três mortes em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, realizou pesquisas sobre arsênio em seu celular semanas antes do caso.



Dados extraídos do telefone de Deise Moura dos Anjos, 42, apontam registros de buscas feitas em sistemas de pesquisa online por arsênio e substâncias similares. De acordo com informações do Tribunal de Justiça, a pesquisa também foi realizada no Google Shopping, um serviço de busca de produtos.





Deise é nora de Zeli dos Anjos, a cozinheira que preparou o bolo e que segue hospitalizada em condição estável. O caso é tratado como homicídio doloso (com intenção de matar), motivado por desavenças de Deise com Zeli.





Em nota, a defesa de Deise disse que somente se pronunciará após ter acesso integral às investigações em andamento.





Morreram duas irmãs de Zeli: Maida Berenice Flores da Silva, 59, e Neuza Denize Silva dos Anjos, 65, além de Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47, filha de Neuza.





Os agentes informaram ter identificado a fonte do envenenamento do bolo em uma farinha contaminada com arsênio, encontrada em uma residência na cidade de Arroio do Sal.



