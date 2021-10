Suspeito de passar mão em partes íntimas de criança é detido em Congonhinhas

O suspeito de passar a mão nas partes íntimas de uma criança de oito anos foi detido por volta das 2h10 deste domingo (17) em Congonhinhas (Norte Pioneiro). A mãe da menor de idade informou à polícia que ele foi levado como convidado por uma amiga a uma confraternização na residência situada na área central da cidade.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o relato, o homem brincou algumas vezes com as crianças na sala da casa e uma das filhas da mulher relatou à sua mãe o episódio ocorrido com sua irmã mais nova e disse ainda que o envolvido tentou colocar a mão por dentro da roupa da garota.

Continua depois da publicidade





O homem foi agredido e fugiu da residência, mas retornou ao local e foi segurado pelos familiares até a chegada da polícia. Ele recebeu voz de prisão.

Continua depois da publicidade





O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.