Tanque do Exército trafega na contramão e destrói lateral de carro em Ponta Grossa

Um tanque do Exército que andava na contramão destruiu a lateral de um carro estacionado em uma rua de Ponta Grossa (Campos Gerais). As Forças Armadas dizem apurar as circunstâncias do acidente, que ocorreu na quinta-feira (3).





Segundo o Exército, agentes do 25º Pelotão de Polícia estavam conduzindo um comboio de viaturas do 13º Batalhão de Infantaria Blindado rumo ao Campo de Instrução General Calazans, um percurso de pouco mais de 5 km.

"Cabe destacar que não houve vítimas e o Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes", disse o Exército em nota.





O comunicado também diz que a condução dos veículos foi feita "com adoção de todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento deste tipo."

