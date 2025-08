Temperatura voltará a cair no País com avanço de massa polar

SÃO PAULO - Uma nova onda de frio (a quinta do ano) pode atingir o país entre os dias 9 e 13 deste mês e fazer com que a temperatura despenque na maior parte do Brasil, segundo previsão da Climatempo. Mesmo com tardes ensolaradas, o início da próxima semana deve ser gelado, com temperaturas pelo menos 5 ºC abaixo da média em muitas cidades brasileiras.





As mudanças serão provocadas pela união de dois fatores, uma frente fria e um ciclone extratropical. Segundo a Climatempo, as condições previstas devem se fortalecer entre nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), quando uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o Brasil.

A massa vai provocar baixas temperaturas no Sul. A previsão indica que os três estados da região terão sensação de frio aumentando durante a tarde de sexta e se intensificando ao longo da noite. Em Porto Alegre, o sábado terá mínima de 9ºC e máxima de 14ºC. Em Florianópolis, há um alerta de mudança brusca de temperatura, com mínima também de 9ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 17ºC.





Paraná





Curitiba será a capital do Sul mais fria nos próximos dias. No sábado, a mínima prevista é de 6ºC, com máxima de 14ºC. A chuva na cidade vai começar na sexta e se estender até o início do final de semana, com possibilidade de névoa ao amanhecer.





Para Londrina, o Climatempo prevê que as temperaturas caiam no sábado, com mínima de 9ºC e máxima de de 18ºC. No domingo, mínima de 7ºC e máxima de 21ºC.

Chuva congelada no RS

A queda na temperatura também será significativa na Região Serrana do Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves (RS), por exemplo, o sábado será chuvoso e com termômetros entre 5ºC e 9ºC.

O ciclone em alto mar e a atuação dos ventos empurram umidade para a costa. Segundo a Climatempo, há uma pequena possibilidade de chuva congelada — chamada tecnicamente de precipitação invernal — entre a madrugada e a manhã de sábado no alto da Serra Catarinense. Neste dia, em São Joaquim (SC), a mínima será de apenas 1ºC, e máxima não deve passar dos 5ºC.





Centro-Oeste e Sudeste

As temperaturas serão gradativamente mais baixas em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Apesar do tempo aberto e sem previsão de chuva, Campo Grande ficará com termômetros entre 11ºC e 19ºC no sábado. No domingo, a capital enfrentará ainda mais frio, com mínima de apenas 7ºC. Em Cuiabá, a queda de temperatura será bastante brusca. Enquanto a máxima prevista para sexta é de 30ºC, a mínima cai para 16ºC no sábado e 14ºC no domingo.





São Paulo





A cidade de São Paulo vai esfriar um pouco a cada dia. Entre sexta e domingo, a mínima cai de 13ºC para 9ºC na capital paulista. A máxima também vai diminuir no período — enquanto na sexta-feira pode fazer até 25ºC, o termômetro não deve passar dos 19ºC no sábado e dos 16ºC no domingo. Conforme a Climatempo, deve chover rápido na manhã de sábado e novamente na noite do mesmo dia.









