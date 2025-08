Thayana Barbosa apresenta show ‘Toda Pele’ em Londrina

A cantora e compositora Thayana Barbosa inicia nesta quinta-feira (07), por Londrina, a turnê que fará pelo interior do Paraná com o show ‘Toda Pele’. O lançamento aconteceu em Curitiba, em outubro de 2024. O disco, gravado e produzido em meio à pandemia, com músicos e técnicos isolados em uma chácara/estúdio, é definido pela artista como um grito de resistência, um desejo de transcender a dor e a raiva com muita delicadeza e poesia, metáforas que revelam todos os assuntos sem explicitá-los. O álbum traz a sonoridade construída ao longo de 20 anos de pesquisa das diversidades rítmicas e percussivas brasileiras, mesclando-as com a música urbana.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Em Londrina, a apresentação no espaço AML Cultural, às 20h, com ingressos gratuitos. Em seguida, a turnê segue para Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Cada show busca compartilhar a musicalidade de Thayana com novos públicos, destacando a diversidade cultural do estado.





A força desse álbum está na sutileza dos detalhes e na potência do coletivo, pois embora Thayana tenha feito as canções, os arranjos foram todos construídos coletivamente, por um time de músicos em sintonia formado por Glauco Solter, Du Gomide, Luis Otávio, Fernando Lobo e Valderval.

Publicidade





Com o show “Toda Pele”, Thayana oferece a sonoridade peculiar de uma cantora que há 20 anos vem pesquisando as diversidades rítmicas e percussivas presentes nas culturas tradicionais de norte a sul do país, e que em seu trabalho autoral apresenta essas referências em diálogo com a música urbana brasileira. O disco, que é a base do repertório apresentando por Thayana e sua banda, tem 12 faixas, 10 composições assinadas pela cantora.





“Agora vamos para o interior do Estado encontrar novos públicos, outro momento muito esperado por todos, já que ficamos muito tempo sem fazer shows presenciais por conta da pandemia”, ressalta Thayana.

Publicidade

História - Licenciada em Música pela FAP-PR, Thayana atua há mais de 20 anos na cena musical curitibana, transitando entre linguagens, processos criativos e trabalhos artísticos, que evidenciam sua pesquisa por caminhos autorais que abarcam a diversidade musical brasileira, sua paixão pela cultura popular e a presença marcante da voz e da percussão.





Lançou em 2014 seu primeiro disco autoral “Mar de Dentro”, produzido pelo músico argentino Jorge Falcon e que apresentou Thayana para a música brasileira. Também integrou por 15 anos o grupo de cultura popular “Mundaréu”, dividindo palco, por exemplo, com nomes como Lia de Itamaracá, Mônica Salmaso, Renata Rosa e André Abujamra. Participou da gravação do DVD Clara Crocodilo e Metamorfose com Arrigo Barnabé e a Orquestra à Base de Sopro de Curitiba. Em 2018 lançou juntamente com o grupo UMA o primeiro álbum homônimo.

Publicidade





Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura/Profice da Secretaria de Estado da Cultura, governo do Paraná. Apoio: Copel.





Serviço:

Publicidade

Show ‘Toda Pele’, com Thayana Barbosa

Dia 07 de agosto de 2025, às 20h.

Publicidade

AML Cultural, em Londrina (PR) - Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130.

Entrada franca. Retirar o ingresso via https://pixta.me/u/thayana-barbosa-toda-pele-londrina

Publicidade





Turnê interior:

Dia 08 de agosto de 2025, às 20h – Maringá (PR)

Teatro Reviver - https://pixta.me/u/thayana-barbosa-toda-pele-maringa





Dia 09 de agosto de 2025, às 20h – Cascavel (PR)

Centro Cultural Gilberto Mayer - https://pixta.me/u/thayana-barbosa-toda-pele-cascavel





Dia 10 de agosto de 2025, às 20h – Foz do Iguaçu (PR)

Zeppelin Old Bar





Dia 13 de agosto de 2025, às 20h – Ponta Grossa

Centro de Cultura - https://pixta.me/u/thayana-barbosa-toda-pele-ponta-grossa





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: