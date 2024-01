Temporais cancelam shows do fim de semana no litoral do Paraná

Os shows das duplas sertanejas Guilherme e Benuto, Rick e Renner e George Henrique e Rodrigo, no litoral do Paraná, neste final de semana, foram cancelados pela organização do Verão Maior Paraná. A justificativa foi o volume expressivo de chuvas que atingiu todas as cidades do litoral ao longo da semana.





A programação deve retomar a partir do primeiro final de semana de fevereiro. Ela pode ser consultada no site do Verão Maior Paraná.







Com previsão de novos temporais nos próximos dias, a prioridade é o atendimento aos municípios e às pessoas que sofreram com os alagementos. Assim, as prefeituras, em conjunto com a Defesa Civil e equipes do Corpo de Bombeiros, estão totalmente mobilizadas para auxiliar os moradores.

Além da alteração nos shows, a programação esportiva também passou por mudanças. O Circuito Paranaense de Águas Abertas (400m, 700m e 1500m) e o Sul Brasileiro de Águas Abertas (5000m), marcados para Guaratuba, neste domingo, foram transferidos para o dia 4 de fevereiro.





Enquanto isso, o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia em Matinhos está acontecendo em uma arena coberta. Já o Sul Brasileiro de Vôlei de Praia, em Caiobá, a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, em Guaratuba, e os shows dos palcos Sunset também foram cancelados.

A edição especial da feira de serviços Paraná em Ação que estava programada para os dias 24, 25, 26 e 27 (quarta-feira a sábado), no balneário de Caiobá, em Matinhos, também foi cancelada. Na próxima semana está prevista mais uma edição especial, uma parceria com o programa Justiça no Bairro, do TJ-PR (Tribunal de Justiça).





O evento acontece entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, no balneário Primavera, em Pontal do Paraná. Mais informações sobre os serviços disponibilizados serão divulgadas na próxima semana.