Osuel completa 40 anos e divulga programação para 2024

A Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) comemora 40 anos de história em 2024, e para comemorar, a Temporada Ouro Verde 2024 vai promover ações para ampliar os horizontes da orquestra e alcançar um público mais diverso.





A programação, que começa em março e segue até dezembro, conta com quatro séries inspiradas em espécies de café, uma série dedicada à Música de Câmara e também apresentações itinerantes em ingrejas da cidade e da região e no Campus da UEL.

Publicidade

Publicidade





Para as séries temáticas, a orquestra planeja resgatar traços da história de Londrina, que já foi considerada a Capital Mundial do Café, e levar ao público composições assinadas por Mozart, Vivaldi e Beethoven, fazendo uma conexão entre a música erudita e a história cafeeira. Os concertos, 24 no total, serão divididos em tipos de café (Arábica, Bourbon, Catuaí e Conilon).





As apresentações serão no Cine Teatro Ouro Verde, tradicional palco da Osuel. A ocasião é especial também para a cidade de Londrina, que completa, em dezembro, 90 anos de emancipação política.

Publicidade





O primeiro concerto da temporada, nos dias 14 e 15 de março, marca a celebração do aniversário com a participação de um convidado especial, o pianista Cristian Budu, considerado pela revista Gramophone como “um pianista impactantemente original, com maturidade e compreensão musicais de causar inveja em colegas com o dobro de sua idade”.





Budu é formado em música pela USP (Universidade de São Paulo) e estudou no Conservatório de Música da Nova Inglaterra, em Boston (EUA). Em 2016, foi reconhecido pelo Guia Folha, do jornal Folha de S.Paulo, com o prêmio de melhor concerto do ano. Aqui em Londrina, ele vai executar, sob a regência do maestro da Osuel Rossini Parucci, obras de Mozart, Prokofiev e Brahms.

Publicidade





A Orquestra também vai fazer apresentações de Música de Câmara, ramo da música erudita que se caracteriza pela composição de um grupo de músicos, geralmente formado por um pequeno número de integrantes.



Publicidade





Segundo a programação, há apresentações marcadas também em abril (dias 18 e 19), maio (16 , 17 e 26), junho (5 e 6) e em todos os meses do ano. O encerramento será em dezembro (5, 6 e 7).

Publicidade





Para se aproximar de um maior número de pessoas, a Osuel vai promover as chamadas “séries educacionais”, que visam formar público para a apreciação do estilo musical. Para isso, a orquestra vai levar música clássica para igrejas de Londrina e região e também ao Campus da UEL.





A Osuel iniciou sua história em 1984, como a primeira orquestra sinfônica profissional do Paraná. Em sua trajetória, 11 maestros já passaram pela regência. Atualmente, o cargo é ocupado pelo maestro londrinense Rossini Parucci, que assumiu em agosto de 2023. A Osuel está ligada administrativamente à Casa de Cultura da UEL, à Divisão de Música e à Seção de Música Instrumental.





A programação completa para a temporada pode ser encontrada no Catálogo da Temporada Ouro Verde 2024.