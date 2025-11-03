Temporais causam prejuízos para a agropecuária do Paraná

As fortes chuvas que atingiram o Paraná no fim de semana assolaram produções agrícolas em diversas regiões, com prejuízos materiais e financeiros aos produtores agravados pelas rajadas de vento e queda de granizo. Os temporais se deram praticamente em todo o Estado, com maior intensidade no Norte, Noroeste e Oeste. Londrina e região se encontram em estado de alerta.





O Sistema FAEP tem recebido relatos de trabalhadores vinculados aos sindicatos rurais. Até o momento, produtores de 19 municípios enviaram registros. No Oeste, o temporal foi marcado por danos e falta de energia em aviários, além de barracões que cederam sobre o maquinário agrícola. “Vimos muitos vídeos de estruturas retorcidas, telhado que voou, muitas pessoas relataram que não conseguiram nem apurar os prejuízos ainda”, informou Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico.





A técnica pontuou que estragos também foram registrados em lavouras. “O que tinha sido recém-semeado, estava pequena a soja, acabou destruído.” Os municípios incluem Assis Chateaubriand, Entre Rios do Oeste, Palotina e Marechal Cândido Rondon.

As outras regiões mais prejudicadas foram o Centro-Norte (Rolândia, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Jandaia do Sul, Mandaguari, Santa Fé e São Jorge do Ivaí); Centro-Ocidental (Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Moreira Sales e Juranda) e Noroeste (Umuarama, Itaúna do Sul, Perobal e Tuneiras do Oeste). “Como a intensidade da chuva foi grande, o solo não consegue absorver e tem erosão. Áreas recém-plantadas de soja, que é a cultura que está em campo no momento, o período de plantio, vão ter que ser replantadas”, disse Kowalski.







