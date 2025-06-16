Pesquisar

Nesta terça-feira

Trânsito entre marginal da PR-445 e Av. Waldemar Spranger terá novas interdições

Redação Bonde
16 jun 2025 às 18:57

Fernando Buchhorn
O trânsito no entroncamento da marginal da PR-445 (Rodovia Celso Garcia Cid) com a Av. Waldemar Spranger sofrerá novas interdições nesta terça-feira (17), a partir das 10h. De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), a alteração é necessária para dar prosseguimento nas obras de ligação da Av. Octávio Genta à Waldemar Spranger. 


Com a mudança, quem vem de Cambé para Londrina pela marginal da PR-445 deverá contornar a rotatória, nas proximidades do viaduto, para seguir até a Av.Harry Prochet. Neste caso, os motoristas que estiverem circulando pela rotatória terão a preferência. 


Divulgação/CMTU


As alterações desta terça-feira serão realizadas pela própria empresa responsável pela obra, que, segundo a CMTU, também é a encarregada de toda a sinalização. Tanto o acesso à Av. Octávio Genta como à Av. Waldemar Spranger pelo viaduto continuarão fechados para conclusão dos serviços.

No início de junho, um motociclista morreu no trecho em obras ao ser atingido por um caminhão betoneira que trafegava pela marginal e tentou fazer uma conversão proibida.


Desde fevereiro a região passa por intervenções em diferentes trechos do trânsito para as obras de ligação da Av. Octávio Genta. O viaduto está interditado desde o dia 21 de maio. A expectativa era que o bloqueio durasse cerca de 15 dias.



Por Redação Bonde.

transito Londrina PR-445 pr 445 Waldemar Spranger Avenida Waldemar Spranger CMTU
