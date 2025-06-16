Corpo de mulher é encontrado em estado avançado de decomposição em estrada rural de Londrina

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (16) às margens de uma estrada na rua Alcides Turini, nas proximidades do Patrimônio Regina, na zona leste de Londrina. A vítima é uma mulher ainda não identificada.





De acordo com a Polícia Militar, um homem que passava pelo local sentiu um mau cheiro vindo da vegetação e, ao verificar do que se tratava, encontrou o corpo caído no mato, próximo à beira da estrada. A área foi isolada para a chegada dos órgãos competentes, como a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal).

Segundo a PM, não foi possível identificar a vítima no local, devido à decomposição avançada do corpo e à ausência de documentos. As vestes também não permitem, a princípio, uma identificação. “Pode se tratar de um crime, de um atropelamento ou mesmo de uma morte por causas naturais. Só o laudo do IML poderá esclarecer a causa da morte”, afirmou o porta-voz do 5º BPM (Batalhão da PM), capitão Emerson Castro.





