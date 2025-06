Trem arrasta veículo e mata um homem no Centro Norte do Estado

Um homem de 45 anos morreu após o veículo que conduzia ser atingido por um trem em Califórnia (Centro Norte) na tarde desta sexta-feira (13). No banco do passageiro estava a filha da vítima, de 19 anos, que teve ferimentos por todo o corpo e foi encaminhada ao Hospital da Providência no município de Apucarana (Centro Norte).





Ao tentar atravessar a linha férrea, o carro foi arrastado por aproximadamente 250 metros, levando a óbito o condutor ainda dentro do automóvel. O acidente aconteceu em um trecho rural da linha férrea, próximo ao km 153 da Rodovia do Café Governador Ney Braga.





Acionados, Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) efetuaram as diligências necessárias e autorizaram a retirada do veículo para liberação da linha férrea.