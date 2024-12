Três pessoas morrem em acidente envolvendo carro e caminhão em Arapongas

Pai e filha morrem após carro e caminhão colidirem em rodovia no Noroeste do Paraná

Um motorista de 39 anos e sua filha, de cinco anos, morreram após o carro em que estavam se envolver em um acidente com um caminhão na PR-082, em São Tomé, no Noroeste do Paraná, na tarde desta sexta-feira (20).