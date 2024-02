UEL divulga resultado da 2ª convocação do Vestibular 2024; confira lista

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) disponibilizou nesta terça-feira (20), às 12h, a segunda convocação do Vestibular UEL (Universidade Estadual de Londrina) 2024. A lista traz o total de 183 convocados, em conformidade com o calendário do processo seletivo. As informações são da Agência UEL.





A Cops orienta que os interessados em se tornarem alunos de graduação da UEL devem realizar, a partir das 14h desta terça-feira, a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação. O prazo para a realização das pré-matrículas é até às 23h59 do dia 5 de março, indicando a desistência do candidato caso este processo não seja realizado. A relação completa de documentos que precisam ser anexados está no Manual do Candidato.

De acordo com o Calendário do Vestibular UEL 2024, o edital contendo a lista de candidatos classificados na terceira convocação será publicado no dia 12 de março.





Confira abaixo a lista da 2ª chamada:

ADMINISTRAÇÃO (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação

32509139 EMANUELE ZANON DE FARIA Universal Universal





32517283 MELISSA NARUMI TANAKA NAKAHARADA Universal Universal

32501109 PEDRO FIORI GROTTI Universal Universal





ADMINISTRAÇÃO (Noturno)

Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32520383 JOAO GABRIEL SILVA RAMOS Universal Universal

32510005 LUCA REBECCHI PRJEVUSSKY Universal Universal





32516193 ROMULO BIAZAO SANCHES Universal Universal

AGRONOMIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32515324 ABNER VINICIUS DO AMARAL Instituicao Publica Instituicao Publica





32519777 ANA LUIZA BATISTA GUITTI Universal Universal





32509278 ANDERSON SETUBAL PRIMO Instituicao Publica Instituicao Publica





32517226 BEATRIZ GAZOLA RODRIGUES Universal Universal





32503379 BRENO ANDRAUS VILELA GOMES Universal Universal





32501351 DANILO SOUZA DA COSTA Instituicao Publica Instituicao Publica





32507800 FELIPE VIOLIN CASTOLDI Universal Universal





32507007 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS Instituicao Publica Instituicao Publica





32515467 JOAO PEDRO CHIARELLI VIEIRA Universal Universal





32506138 JOAO PEDRO VENDRAME ROMAGNI Universal Universal





32503856 JOSE MARCIO VICENTE PEIXOTO Universal Universal





32502744 KETELYN BEATRIZ VICTORIA ALVES Instituicao Publica Instituicao Publica





32505607 MARIA JULIA PETRIS Instituicao Publica Instituicao Publica





32509013 MURILO DE FARIA LIMA Universal Universal





32520462 PHILLIP HAUSSLER Universal Universal





32505145 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Instituicao Publica Instituicao Publica





ARQUITETURA E URBANISMO (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32507211 ARTHUR COSTA LOPES Universal Universal





32516521 BIANCA CERNEV NEVES Instituicao Publica Instituicao Publica





32515106 JOAO VICENTE FRAGA SPISLA Universal Universal





32505256 LARISSA MORENO Instituicao Publica Instituicao Publica





32501550 LUIZA MERIGHE FRUZERI Universal Universal





ARTES CÊNICAS (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32506632 ANA CLARA ISMAEL DE VASCONCELOS Universal Universal





32514381 BRUNA DE MORAES STRIK Universal Universal





32508278 VITORIA BENJOINO DE ANDRADE Universal Universal





ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32502351 ANA JULIA FURLAM ANDREACI Universal Universal





32514874 JHENIFER NATALY VIDOTTI DE SOUZA Instituicao Publica Instituicao Publica





32515478 KAROLINE ROMERO DE ALENCAR Universal Universal





ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32506699 LEONARDO ALEXANDRE TOZATTO Universal Universal





BIOMEDICINA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32500090 BRENDA DE ALMEIDA SILVA Universal Universal





32500129 ISABELA RIGO CANEVER Universal Universal





32520742 MANUELA YUMI ROCHA KAWAHARA Universal Universal





32514822 MARIA VITORA MATSUOCA TEIXEIRA Universal Universal





BIOTECNOLOGIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32507073 CEZAR AUGUSTO SIMOES JUNIOR Universal Universal





32514946 ISADORA COSTA OLIVEIRA Universal Universal





32510778 ISADORA LOPES PIGINISCKI Universal Universal





32519765 JOAO PEDRO KENDI SALOMAO UTIDA Instituicao Publica Instituicao Publica





32502246 VIVIAN EGASHIRA CAMARGO NASCIMENTO Universal Universal





32502550 WILLIAN CONSTANCIO LOURENCO Universal Universal





CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32506782 MARIA EDUARDA TEIXEIRA COSTA Universal Universal





32509388 NICOLAS FENATO Universal Universal





CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32520921 DANILO DE OLIVEIRA TEO Instituicao Publica Instituicao Publica





32521179 GABRIEL PELEGRINI SANTAELLA Universal Universal





CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32512518 ANA JULIA PERECIN KURSCHAT Universal Universal





32510303 MANUELLA MARQUES BARROS DE AZEVEDO Instituicao Publica Instituicao Publica





CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32518951 HIGOR KAWA DA SILVA SANTOS Universal Universal





32509757 NARAYANE SALOMAO DE ABREU GREGORIO Universal Universal





CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32510236 ANDRE YUJI KANNO Universal Universal





32513774 MARIA JULIA FERREIRA SILVA Universal Universal





CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32520060 CICERO AUGUSTO LAINO DE OLIVEIRA Universal Universal





32506463 IGOR LIMA OLIVEIRA Instituicao Publica Instituicao Publica





32519829 LEANDRO HENRIQUE MACHADO Instituicao Publica Instituicao Publica





DIREITO (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32508574 ANA BEATRIZ GATZKE AMBROSIO Universal Universal





32515666 ANA CAROLINA TIOZZO MASCARENHAS Universal Universal





32518569 ANNA CLARA PERA ARAUJO Universal Universal





32506422 BIANCA RAMOS DE SOUZA Instituicao Publica Instituicao Publica





32510408 GABRIELA SOUZA ZAGO Universal Universal





32520085 IASMIN KAINAH DA SILVA DA FONSECA Negros Indep. de Percurso Negros Indep. de Percurso





32516857 KARINA FERREIRA MUNIZ Universal Universal





32510986 LAURA FAVARO DA SILVA Universal Universal





32503795 NATHALIA APARECIDA MORENO GALANTE Instituicao Publica Instituicao Publica





32502705 PEDRO MUSSI DE ARAUJO Universal Universal





DIREITO (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32514407 GIOVANA NOVAIS CASTRO Universal Universal





32509068 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA MOURA DO VALLE Universal Universal





DIREITO (Vespertino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32512595 BEATRIZ ALVES GOMES Instituicao Publica Instituicao Publica





32503626 CRYSTHIAN RICARDO NUNES Universal Universal





32516714 GUILHERME TELES AMORIM Instituicao Publica Instituicao Publica





32510690 LARISSA DINIZ LOPES SOBRINHO Universal Universal





32500769 MARUAN ANTONIO DE MORAIS SIPOLI LIMA Universal Universal





EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32511171 JOAO MIGUEL DOS SANTOS BALAN Instituicao Publica Instituicao Publica





32518744 LUIS GUSTAVO YOKOMIZO SILVA Universal Universal





32501631 MARIA EDUARDA APARECIDA RUFO Instituicao Publica Instituicao Publica





32514971 VICTOR HUGO PIANCASTELLI Universal Universal





EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E LICENCIATURA (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32510865 DANIEL TONELLO SILVERIO Universal Universal





32507285 MIGUEL SAVIO CRUZ Universal Universal





ENFERMAGEM (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32515697 MARIA GABRIELLE DA SILVA Instituicao Publica Instituicao Publica





ENGENHARIA CIVIL (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32519038 CAROLINA VENTURELLI DA SILVEIRA Universal Universal





32505526 GABRIEL TORRESIN DE CARVALHO Universal Universal





32515581 GUSTAVO SATO YOSHIOKA Universal Universal





32504280 JOAO MANOEL PELEGRINI ZAGATTO Universal Universal





32507462 JOAO PAULO RABELLO PIRES Universal Universal





32515631 JOAO VITOR POSSAGNOLO OLIVEIRA DE MARCHI Universal Universal





32511573 KAUAN RICARDO SAKUNO RODRIGUES Universal Universal





32501488 LETICIA VIDAL BIJETTI EVARISTO Universal Universal





32516391 LUCAS CIRILO MEDEIROS Universal Universal





32509722 MAICON RODRIGUES DE SOUZA Universal Universal





32517572 MATHEUS DOS SANTOS CATANI Universal Universal





32515580 MATHEUS SATO YOSHIOKA Universal Universal





32518577 OTAVIO PETROLINI CARFANI Universal Universal





32500967 ROBERT GABRIEL CONCIMO Universal Universal





32502080 VINICIUS FRANTZ PAETZOLD Universal Universal





32517042 WALTER GABRIEL GONCALVES DE PAIVA Universal Universal





ENGENHARIA ELÉTRICA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32507747 CHRISTIAN LEAL LEON SOTO Universal Universal





32514020 GABRIEL GUILHEN LUKASZCZUK Universal Universal





32519029 JOAO VICTOR ANDRADE Universal Universal





32515625 LARISSA DOTA OLIVEIRA Universal Universal





32503940 LAURA JUSTO Universal Universal





32504819 LEONARDO RYAN VILALTA Universal Universal





32519376 RAUL CIRILO MEDEIROS Universal Universal





32515523 SAMUEL ALEXANDER FERNANDES DE ANDRADE Universal Universal





FARMÁCIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32506849 GIOVANA ORELIANA FRIOL Universal Universal





32519510 INGRID KNOTH SABATKE Universal Universal





32500208 JORDANA QUADROS MONTEIRO Universal Universal





32516328 LUIZA NATSUMI MINAMI Universal Universal





32504840 MARIA EDUARDA DE AZEVEDO DINIZ Universal Universal





32520271 MARIA EDUARDA DOS SANTOS GABARDO Universal Universal





32513331 MARIA FERNANDA TANNO Universal Universal





FISIOTERAPIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32510281 BIANCA DA SILVA MARQUEZINI Universal Universal





32508330 CESAR KENJI HIGA Universal Universal





32519159 RAFAEL FRANCISCO CANDIDO JUDICA Universal Universal





32517077 YASMIN CORREA HIRLE Universal Universal





HISTÓRIA - LICENCIATURA (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32516584 IVAN STOPA JUNIOR Universal Universal





32517171 RAFAEL FERNANDES PERRENOUD BRANCA Universal Universal





32518072 RODOLFO DE FARIA BRIANEZ Universal Universal





HISTÓRIA - LICENCIATURA (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32501799 GABRIELA DOS SANTOS RICORDI Universal Universal





32501304 JOSE ANTONIO AUGUSTO NETO Universal Universal





JORNALISMO (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32520703 GABRIEL ANTONIO MORI Instituicao Publica Instituicao Publica





32512724 VINICIUS HENRIQUE GRANUSSI Universal Universal





JORNALISMO (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32509521 HELENA COSTA HADDAD Instituicao Publica Instituicao Publica





32500868 ISABEL CRISTINA SANTIAGO Universal Universal





32508953 VALDIR UNGARO JUNIOR Instituicao Publica Instituicao Publica





MEDICINA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32520708 CAROLINA FIRMO BARBOSA Universal Universal





32503133 DENISON JUNIOR ALVES LEANDRO Universal Universal





32515082 EDISON FIDELIS DE MOURA NETO Negros Indep. de Percurso Negros Indep. de Percurso





32505218 FELIPE SQUARCA CABRAL Universal Universal





32508756 GABRIELA GARBELINI BERGAMIN Universal Universal





32504821 GABRIELA MADUREIRA GROCHOWICZ Universal Universal





32515152 JOAO PAULO CARNIELLO DE SORDI Universal Universal





32501443 LUCAS LOPES CASCIONE Universal Universal





32513111 MAISSA DE FREYN Instituicao Publica Instituicao Publica





32508885 MARIA CLARA ZANETI Universal Universal





32501433 PAULO ISRAEL HASHIMOTO LIUTTI Universal Universal





32503392 THAIS AYUMI HASHIMOTO Universal Universal





32509492 VITOR PUHL BALLA Universal Universal





MEDICINA VETERINÁRIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32512331 ANA CLARA QUEIROZ ARTONI Universal Universal





32518354 ANALIA TEIXEIRA BARRETO Universal Universal





32519854 AYMEE MORINAGA OYAMADA Universal Universal





32517116 BIANCA SAYURI YAJIMA Universal Universal





32500422 EMANUELLY CHRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA Negros Indep. de Percurso Negros Indep. de Percurso





32506806 GIOVANA ANTUNES COSTA MENDONCA Instituicao Publica Instituicao Publica





32502185 HELENA GUIMARAES CORREA DE MORAES Universal Universal





32519292 HENRIQUE GUIMARAES CABRAL Universal Universal





32516318 ISABEL DA SILVA WERLANG Universal Universal





32518466 KARINE YUMI NAKAMURA Universal Universal





32509857 MARIA LUIZA PALADINO RIBEIRO Universal Universal





32513468 MARIANA TOLARI DE FRANCA Universal Universal





32512940 SOPHIA DELAVY DE ANDRADE Universal Universal





32514141 VICTORIA RAFAELLY ALIPIO Instituicao Publica Instituicao Publica





MÚSICA - LICENCIATURA (Vespertino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32505777 LAURA BOLZANI VIANA ROSA Universal Universal





NUTRIÇÃO (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32510471 ALESSANDRO MARQUES JUNIOR Universal Universal





32513283 ANGELO DAIKI WATANABE RICARDO Universal Universal





32500440 CLARA MILANI RODRIGUES Universal Universal





32503421 ISABELA SAKURAY WULFF Universal Universal





ODONTOLOGIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32515642 DAYANE HELOISE SANCHES DOS SANTOS Instituicao Publica Instituicao Publica





32504230 EMILY DE SOUSA SANTOS Instituicao Publica Instituicao Publica





32503105 JOAO MARCELO NATHAN GARCIA DE OLIVEIRA Instituicao Publica Instituicao Publica





32519444 JONATAS GOMES CARDOSO DE SOUZA Universal Universal





32511348 LARISSA BUENO TAUFIC Universal Universal





32504011 NICOLY FERNANDA PIRES DA SILVA Universal Universal





PEDAGOGIA (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32516725 GABRIELA SILVA NASCIMENTO Instituicao Publica Instituicao Publica





32500906 HAGATA GABRIELLY DE GODOY Instituicao Publica Instituicao Publica





PSICOLOGIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32510800 ALEXANDRE GODOI DE MELO Universal Universal





32503867 ANNE ELIS FERREIRA DINIZ RAMOS Universal Universal





32506276 FERNANDO RODRIGUES REGANHAN Universal Universal





32501311 LAYS FERREIRA DE SOUZA Negros Negros





32508194 TIELEN TAILA DA SILVA Universal Universal





RELAÇÕES PÚBLICAS (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32517168 ADRIANO MACHADO LORENCINI Universal Universal





32515302 CAMILA REGINA SCHIAVON Universal Universal





32517570 DANIEL DA SILVA ZIVICH Instituicao Publica Instituicao Publica





32502098 JULIA CRUZ RISSI Universal Universal





32505493 MARIA CLARA TOBIAS TAVARES Universal Universal





RELAÇÕES PÚBLICAS (Noturno)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32515981 VITORIA ROSA CASTRO Instituicao Publica Instituicao Publica





SERVIÇO SOCIAL (Matutino)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32512473 RICARDO MACIEL DOS SANTOS Universal Universal





32515902 RODRIGO GONZALEZ FAYAO Universal Universal





ZOOTECNIA (Integral)





Inscrição - Nome - Opção de Cota - Cota de Convocação





32507377 JOAO PEDRO PINTO Universal Universal





32503287 MARIA VICTORIA IVANCHUNKI SCOMPARIN Universal Universal





32509545 MIKAELA DE BARROS HIROMORI Universal Universal





32516523 RAISSA DE SOUZA OLIVEIRA Universal Universal