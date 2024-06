UEL prepara recepção aos calouros do ano letivo 2024

O ano letivo de 2024 terá início nesta segunda-feira (17) para mais de 12,6 mil estudantes de graduação da Universidade Estadual de Londrina. Contando com 2,8 mil ingressantes por meio dos processos seletivos Vestibular e Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a comunidade universitária será acolhida pela administração com uma série de eventos e ações inseridas na Semana de Recepção (SER UEL) 2024.





As boas-vindas oficiais da reitora, Marta Favaro, serão nesta segunda em dois horários, 11h30 e 19h, na praça do Restaurante Universitário (RU), no Campus Universitário.

As informações referentes às ações programadas pelos colegiados dos cursos já estão disponíveis e reunidas no portal SER UEL. Nos dois primeiros dias da Semana de Recepção, estão programadas atividades nos cursos de Graduação.





Em 2023, a recepção aos três mil ingressantes aconteceu em agosto. Durante a semana, veteranos dos cursos realizaram atividades de acolhimento.

No endereço eletrônico, os candidatos aprovados irão encontrar as orientações para a primeira e mais importante tarefa enquanto ingressantes: a confirmação das suas matrículas. A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) orienta que os ingressantes realizem a confirmação impreterivelmente até o dia 21 de junho, indicando que desejam se tornar alunos da UEL. Caso contrário, estarão desistindo das vagas. O procedimento deve ser realizado no Portal do Estudante de Graduação.





Para apoiar os estudantes, a Prograd vai disponibilizar um computador entre os dias 17 e 20 de junho, até às 20h, e no dia 21 de junho, até às 17h.

