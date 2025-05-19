UEL reduz valor de inscrição para concurso público para professores efetivos

Em reunião extraordinária, o CA (Conselho de Administração) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) aprovou, na quinta-feira (15), a alteração da Resolução CA nº 05/2008, que define o preço público da inscrição para concursos públicos para docentes da universidade.
Com a mudança, a taxa de inscrição passa a corresponder a 6% do salário básico da classe inicial da carreira docente. Essa nova definição impacta o valor da taxa do concurso público para professor, regido pelo Edital PRORH nº 096/2025, que passa a ser de R$ 484,84.
Na redação anterior, publicada em 2008, a resolução tinha como base a porcentagem de 10% do salário básico da classe inicial de professor adjunto. Com a nova publicação – Resolução CA nº 031/2025 -, fica estipulada a redução do percentual retirando o efeito provocado pela incorporação do Tide (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) ao regime de trabalho docente.
Em 2018, o Tide foi incorporado como parte do regime de trabalho dos docentes pela Lei nº 19.594/2018. Essa mudança de lei estadual elevou o salário base da carreira docente e, consequentemente, impactou o valor da taxa inicialmente divulgado para o certame.
Segundo a reitora da UEL, Marta Favaro, a medida busca a devida correção da resolução, possibilitando ampliar a participação de candidatos no concurso. “Nosso objetivo é assegurar que a taxa de inscrição não seja um impeditivo para que mais profissionais possam participar do processo de seleção. A mudança reflete o compromisso da universidade com a autotutela, o acesso e a equidade nos seus processos seletivos”, afirma.
Concurso público
A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) disponibilizou em seu portal o edital de retificação na sexta (16), com o preço público alterado. As demais informações do Edital PRORH nº 096/2025 estão mantidas.
As inscrições para a primeira etapa começam na próxima segunda-feira (19), voltada a reserva de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência (PcD). O prazo segue aberto até 17 de junho de 2025, no portal da Cops. O candidato deverá preencher o formulário disponível, fazer o envio da documentação solicitada e recolher a taxa pública de inscrição. Depois disso, passará por uma banca para confirmação da condição para reserva de vaga.
A segunda etapa, para candidatos da ampla concorrência, terá período de inscrições de 14 de julho a 12 de agosto de 2025, também no portal da Cops.