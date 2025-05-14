UEL oferece cerca de 100 vagas em concurso público para professor em Londrina

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta quarta-feira (14) o edital do concurso público para docentes oferecendo um total de 102 vagas, sendo 86 de ampla concorrência, dez para pretos e pardos e seis para PcD (pessoas com deficiência).
O último concurso público para professor foi organizado há dez anos, o que representa uma grande conquista para a Universidade e oportunidade para jovens doutores. O edital completo com todas as informações está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).
As inscrições serão realizadas em duas etapas, conforme o Edital PRORH nº 096/2025. A primeira destinada aos candidatos que concorrerão pela reserva de vagas, considerando as leis que definem as cotas – leis estaduais nº 14.274/2003 e 18.419/2015, respectivamente. As inscrições da primeira etapa serão de 19 de maio a 17 de junho de 2025, no portal da Cops. O candidato deverá preencher o formulário disponível, fazer o envio da documentação solicitada e recolher a taxa pública de inscrição. Depois disso, passará por uma banca para confirmação da condição para reserva de vaga.
A segunda etapa, para candidatos da ampla concorrência, terá período de inscrições de 14 de julho a 12 de agosto de 2025, também no portal da Cops. Da mesma forma, os interessados deverão preencher o formulário com dados pessoais e acadêmicos, recolher a taxa de inscrição e fazer o envio dos documentos exigidos.
Para a reitora da UEL, Marta Favaro, o concurso representa uma oportunidade histórica, que abrirá oportunidades para professores interessados em iniciar uma carreira sólida no Ensino Superior.
“Essa abertura coloca para funcionar novamente esse movimento de constituição de um quadro funcional efetivo. Essa condição de estar concursado traz impactos importantes com a atração de profissionais qualificados que construirão sua vida acadêmica aqui com pesquisa, extensão, inovação e ensino. Isso em todas as áreas de atuação da Universidade”, afirmou.
Preço público e isenção
O preço público de inscrição, no valor de R$ 484,84, é equivalente a 6% do salário básico da classe inicial de professor auxiliar. O salário oferecido será de R$ 17,4 mil mensais para jornada de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva (TIDE).
De acordo com o edital, os candidatos cotistas e de ampla concorrência poderão solicitar isenção do pagamento total da taxa de inscrição. O benefício será estendido a pessoas de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; prestador de Serviço Eleitoral e doador de sangue, medula óssea ou de leite materno.
Os candidatos deverão preencher o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, no período de 26 a 30 de maio de 2025, no portal da Cops. O resultado final com a listagem dos candidatos com direito ao benefício será divulgado no dia 11 de junho de 2025, às 17h.
Provas
Conforme o edital, os candidatos serão avaliados em etapas considerando prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática (quando for o caso), de caráter eliminatório; prova didática com arguição, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, projeto ou portfólio e prova de títulos. A seleção dos candidatos ficará a cargo de Bancas Examinadoras compostas por três professores, sendo pelo menos um convidado de outra Universidade.
Resultado
A lista de convocação dos selecionados será divulgada em edital específico no portal da Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná, prevista para o final do segundo semestre deste ano. Os classificados deverão ser convocados de imediato para os exames pré-admissionais de Avaliação Médica e posterior nomeação. A expectativa é de que os aprovados possam iniciar as atividades acadêmicas no ano letivo de 2026. O concurso público tem validade de dois anos.
