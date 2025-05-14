UEL oferece cerca de 100 vagas em concurso público para professor em Londrina

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta quarta-feira (14) o edital do concurso público para docentes oferecendo um total de 102 vagas, sendo 86 de ampla concorrência, dez para pretos e pardos e seis para PcD (pessoas com deficiência).





O último concurso público para professor foi organizado há dez anos, o que representa uma grande conquista para a Universidade e oportunidade para jovens doutores. O edital completo com todas as informações está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).

As inscrições serão realizadas em duas etapas, conforme o Edital PRORH nº 096/2025. A primeira destinada aos candidatos que concorrerão pela reserva de vagas, considerando as leis que definem as cotas – leis estaduais nº 14.274/2003 e 18.419/2015, respectivamente. As inscrições da primeira etapa serão de 19 de maio a 17 de junho de 2025, no portal da Cops. O candidato deverá preencher o formulário disponível, fazer o envio da documentação solicitada e recolher a taxa pública de inscrição. Depois disso, passará por uma banca para confirmação da condição para reserva de vaga.





A segunda etapa, para candidatos da ampla concorrência, terá período de inscrições de 14 de julho a 12 de agosto de 2025, também no portal da Cops. Da mesma forma, os interessados deverão preencher o formulário com dados pessoais e acadêmicos, recolher a taxa de inscrição e fazer o envio dos documentos exigidos.

