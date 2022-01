Um morre e outro foge após suposto confronto com a PM em Londrina

Um homem morreu e outro fugiu neste domingo (2) após um possível confronto armado com a PM (Polícia Militar) em Londrina.





De acordo com a PM, a equipe fazia patrulhamento nas proximidades do jardim Maracanã e flagrou um automóvel HB20 que constava com alerta de roubo, indicando que havia sido levado em um assalto na rua Joaquim de Matos Barreto durante o último sábado (1º).

Os ocupantes não obedeceram a tentativa de abordagem e fugiram, dando início a uma perseguição. Ainda conforme a PM, os fujões quase atropelaram pedestres durante o trajeto.

Eles pararam quando perderam o controle do veículo e colidiram contra um anteparo.





Mesmo assim, informou a polícia, desembarcaram e tentaram fugir, atirando contra a equipe, que revidou e alvejou um deles.





O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel em Urgência) foram acionados e constataram a morte do atingido.

O outro suspeito fugiu e não foi localizado, informou a polícia na manhã desta segunda-feira (3).





O automóvel foi recuperado e o revólver e as munições, além de uma porção de maconha, foram apreendidos.