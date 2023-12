Uma pessoa fica ferida após ser atingida por queda de árvore em Londrina

Uma pessoa ficou ferida após ser atingida por queda de árvore nesta segunda-feira (04) em Londrina. O acidente aconteceu na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, na região central da cidade.





O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) realizou o atendimento do ferido. Já o dano causado à rede elétrica foi encaminhado à Sema (Secretaria do Ambiente de Londrina) para que as devidas providências sejam tomadas.

Além disso, segundo a Defesa Civil de Londrina, foram registradas 14 quedas de árvores na cidade. Das ocorrências atendidas, 3 causaram um bloqueio parcial da vida, 3 um dano de rede elétrica, 1 foi em cima de um muro/residência e 3 causaram um bloqueio total da via.





Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a velocidade do vento chegou a 20,9 Km/h e as rajadas de vento chegaram a 53,3 Km/h. As principais regiões afetadas foram Sul e Centro, com seis ocorrências cada, e Oeste com duas.