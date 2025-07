Uso da Inteligência Artificial na engenharia Civil será abordado na Semana Técnica do CEAL

A palestra “Como utilizar a IA para otimizar processos e aumentar a eficiência na construção civil”, com o palestrante “Alexandro Gasparini Larocca, arquiteto especialista no assunto, é o destaque da SEMANA TÉCNICA CEAL, nesta quarta-feira (30), a partir das 19 horas.





O evento é gratuito e acontecerá no auditório do CEAL/SINDUSCON ( Av. Maringá 2.400, Londrina). Será emitido certificado para os participantes (profissionais e alunos das engenharias e arquitetura). Mais informações pelo fone whatsapp (43) 99993-3100. A SEMANA TÉCNICA CEAL tem o patrocínio do Crea-PR, Mútua e ICON.

